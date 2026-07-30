EE.UU. prohíbe la importación de robots humanoides y de inversores chinos por seguridad nacional

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El gobierno de Donald Trump vetó la entrada de robots cuadrúpedos y humanoides fabricados en el extranjero, principalmente en China, y de inversores de corriente, alegando riesgos para infraestructuras críticas y la seguridad de los ciudadanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:29 AM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:18 AM.