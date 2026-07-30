Helicóptero Bell 412 se estrella en San Juan, Argentina, y deja al menos siete muertos

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Un helicóptero Bell 412, operado por la Agencia Federal de Emergios (AFE) de Argentina, se estrelló en el parque provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, provocando la muerte de siete personas, entre ellas el director de Protección Civil y altos oficiales policiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:28 AM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:20 AM.