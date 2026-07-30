Helicóptero Bell 412 se estrella en San Juan, Argentina, y deja al menos siete muertos

San Juan, Argentina – Un helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergios (AFE), se precipitó al suelo en la zona del parque provincial Ischigualasto el miércoles 29 de julio a las 10:26 hora local, dejando siete fallecidos. El accidente, cuyas causas aún se investigan, ha conmocionado a la provincia y al país.
Entre los muertos se encuentran Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; y los jefes policiales Rubén Castro y Jorge Carbajal, de la división de bomberos. También fallecieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
El helicóptero, que realizaba una capacitación en la provincia, tenía como destino final la vecina provincia de La Rioja, donde debía colaborar en el control de un incendio forestal. Tras perder contacto a las 10:26, otra aeronave que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de servicio de los fallecidos a través de redes sociales. La AFE emitió un comunicado lamentando la tragedia y anunciando la apertura de una investigación para determinar las causas del siniestro.
Las autoridades locales y federales han iniciado los protocolos de rescate y atención a los familiares, mientras se espera el informe preliminar de la comisión investigadora.