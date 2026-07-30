Israel destruye la mezquita Al‑Muttaqin en Gaza alegando que albergaba armas de Hamás

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El ejército israelí bombardeó la mezquita Al‑Muttaqin en la Franja de Gaza, afirmando que servía como almacén de armas de Hamás. La estructura quedó totalmente destruida, mientras la población desplazada busca entre los escombros. El ataque se produce pese al alto al fuego vigente y a negociaciones estancadas para poner fin al conflicto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:40 AM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:09 AM.