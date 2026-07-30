Milei firma decreto que expulsa a extranjeros que agraven a argentinos

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, firmó este miércoles un decreto que modifica la Ley de Migraciones para prohibir la entrada al país y ordenar la expulsión de extranjeros que, según el Ejecutivo, hayan "agraviado" a los argentinos. La norma, publicada en el Boletín Oficial, incorpora nuevas causales para denegar el ingreso y cancelar residencias ya otorgadas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, señaló como ejemplos de la supuesta campaña publicaciones de la cantante española Rosalía, quien llegó a Buenos Aires para iniciar una serie de conciertos, y de los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem. Las críticas, viralizadas por algoritmos, se centraron en supuestas ayudas arbitrales a Argentina durante el Mundial y acusaciones de racismo.