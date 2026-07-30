Milei firma decreto que expulsa a extranjeros que agraven a argentinos

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El presidente Javier Milei promulgó, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de ingreso y la expulsión de extranjeros que hayan incitado odio contra el pueblo argentino, en medio de denuncias de una supuesta campaña anti‑Argentina tras el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 12:08 PM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 04:12 PM.