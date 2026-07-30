Masiva llegada de migrantes marroquíes a Ceuta desborda la frontera y genera emergencia humanitaria

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Miles de jóvenes marroquíes y argelinos intentaron cruzar a nado y por la valla la frontera de Ceuta, provocando rescates, fallecimientos y una crisis humanitaria que supera la capacidad de los centros de acogida locales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 02:26 PM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 03:49 PM.