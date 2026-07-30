Sismo de magnitud 7.1 en Kumamoto deja al menos 28 muertos y continúa la búsqueda de sobrevivientes

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El terremoto que sacudió el suroeste de Japón el 28 de julio ha elevado el número de fallecidos a 28, entre los que se encuentran cinco personas en el centro comercial Aeon Mall y cinco en la fábrica de papel Nippon Paper Industries. Las labores de rescate, que involucran a cientos de bomberos, policías y militares, se convierten en una carrera contra el tiempo en medio de una ola de calor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:27 AM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:37 AM.