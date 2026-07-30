Trump solicita al Supremo anular indemnización de 83 millones por difamación a E. Jean Carroll

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, presentó ante la Corte Suprema un escrito solicitando la anulación de la condena que lo obliga a pagar 83,3 millones de dólares a la columnista E. Jean Carroll por difamación. La petición se basa en el argumento de que la sentencia vulnera la inmunidad presidencial que, según el fallo histórico de 2024, protege a los mandatarios y expresidentes de procesos civiles por actos cometidos durante su mandato.
Carroll, excolumnista de Elle, había demandado a Trump en noviembre de 2019, acusándolo de abuso sexual en un probador de una tienda de Nueva York en 1996 y de difamación tras hacer públicas sus denuncias. En mayo de 2023, un jurado federal determinó la responsabilidad de Trump por abuso sexual y difamación, imponiéndole una indemnización de 5 millones de dólares. Posteriormente, en enero de 2024, otro jurado federal aumentó la sanción a 83,3 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias.
El 29 de junio de 2024, la Corte Suprema rechazó la apelación de Trump contra la primera condena de 5 millones, obligándolo a pagar 5,6 millones de dólares, cifra que se materializó al agotarse los recursos legales del expresidente. Con ese pago concluido, la defensa de Trump ha centrado su estrategia en la segunda indemnización, argumentando que la Corte Suprema de 2024 otorgó una amplia inmunidad a los presidentes y expresidentes frente a procesos por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Los abogados de Trump sostienen que el fallo de la Corte Suprema “anuló indebidamente” la inmunidad presidencial y que la sentencia de 83,3 millones constituye una vulneración de derechos constitucionales. La solicitud al máximo tribunal busca revertir la condena y, de ser aceptada, marcaría un precedente legal que limitaría la responsabilidad civil de los mandatarios por declaraciones públicas.
El caso sigue en desarrollo y, mientras tanto, la comunidad jurídica y los observadores políticos evalúan el impacto que una posible anulación tendría tanto en la esfera financiera de Trump como en la jurisprudencia estadounidense sobre la inmunidad presidencial.