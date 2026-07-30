Trump solicita al Supremo anular indemnización de 83 millones por difamación a E. Jean Carroll

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El expresidente de EE. UU. interpuso ante la Corte Suprema un recurso para revocar la sentencia que le obliga a pagar 83 millones de dólares a la columnista E. Jean Carroll, alegando inmunidad presidencial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:28 AM.
En Internacional y editada el 30/07/2026 09:20 AM.