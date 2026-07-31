Reino Unido alerta por casos de diarrea explosiva vinculados a hoteles de Cancún y Riviera Maya

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Autoridades británicas detectaron 67 casos de ciclosporiasis en viajeros que regresaron de Quintana Roo; la Secretaría de Salud de México respondió con inspecciones sanitarias en los establecimientos señalados y emitió recomendaciones para turistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 11:37 AM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 01:42 PM.