DEA felicita a México por captura de “El R1”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

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La Administración para el Control de Drogas (DEA) elogió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional por la detención de Ramón Ángel N., alias “El R1”, señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La operación, fruto de meses de inteligencia y coordinación interinstitucional, representa un avance en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado en Michoacán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 12:55 PM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 01:34 PM.