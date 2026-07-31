DEA felicita a México por captura de “El R1”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

La DEA felicitó a México por la captura de Ramón Ángel N., alias “El R1, quien es considerado el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. El mensaje, publicado en la cuenta oficial de la agencia, agradeció a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano por la "exitosa operación" que culminó con el arresto del criminal.
El anuncio oficial lo realizó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales el pasado jueves. En su comunicado explicó que la detención se logró tras meses de trabajo de inteligencia e investigación, con información proporcionada por el Centro de Inteligencia Nacional y la estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
Según Harfuch, “El R1” era el líder de la célula criminal conocida como “Los Rs”, una de las organizaciones más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta célula operaba en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Jalisco, y estaba involucrada en extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando a productores, empresarios y familias de la región.
Con la captura de “El R1”, el número de detenidos en relación con el asesinato de Manzo ascendió a 31. El secretario subrayó que esta acción constituye un avance relevante dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, alineado con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional.
En una conferencia de prensa posterior, Harfuch explicó que, según las declaraciones de los detenidos, el homicidio se habría motivado por una supuesta "provocación" del alcalde hacia el grupo del CJNG. El funcionario indicó que la Fiscalía determinará el móvil definitivo del crimen, mientras se esperan las declaraciones del principal detenido, “El R1”.
La DEA, a través de su cuenta oficial, reiteró su apoyo a las autoridades mexicanas y destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.