Embajador de EE. UU. destaca colaboración en seguridad con México

Durante la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrada en la nueva sede de la embajada estadounidense en la Ciudad de México, el embajador Ronald Johnson afirmó que la frontera entre ambos países atraviesa su periodo más seguro y presentó un balance de los logros conjuntos en materia de seguridad.
Johnson destacó una reducción del 35 % en las muertes por sobredosis en EE. UU., la incautación de más de 50 mil armas de fuego por parte de autoridades estadounidenses y el desmantelamiento de miles de laboratorios clandestinos en territorio mexicano. Asimismo, informó del retorno de más de 300 fugitivos a México, del traslado de objetivos prioritarios a EE. UU. y de operaciones coordinadas contra cárteles transnacionales.
El canciller de México, Roberto Velasco, acompañó al embajador y realizó un balance del estado de la relación bilateral bajo las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Donald Trump. Velasco recordó que, en 2025, México se consolidó como el principal socio comercial de 17 estados de la Unión, alcanzando un intercambio de 272 mil millones de dólares.
En materia de seguridad, el canciller enumeró los cuatro principios de la estrategia nacional: soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación. También resaltó acuerdos concretados en tiempo récord, como la planta de moscas estériles en Estapilla de Domínguez, Chiapas, para controlar el gusano barrenador; el cumplimiento del Tratado de Agua de 1944 según el plan pactado en diciembre pasado; y la resolución de alertas en el sector agroalimentario.
Velasco enfatizó la protección de los derechos humanos de la comunidad mexicana en EE. UU. y recordó que los gobiernos de ambos países mantienen una comunicación directa, franca y constante.
La ceremonia incluyó un mensaje proyectado del expresidente Donald Trump y de miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de Lila Downs. Entre los asistentes se encontraban diplomáticos, funcionarios, líderes empresariales como Carlos Slim y Francisco Cervantes (presidente del Consejo Coordinador Empresarial), y gobernadores como Mauricio Kuri (Querétaro) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán).