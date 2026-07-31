Embajador de EE. UU. destaca colaboración en seguridad con México

...

En la ceremonia del 250 aniversario de la independencia de EE. UU., el embajador Ronald Johnson resaltó los avances conjuntos en seguridad fronteriza, citando una caída del 35 % en muertes por sobredosis y la incautación de más de 50 mil armas. El canciller mexicano Roberto Velasco subrayó la solidez del vínculo comercial y los principios que rigen la estrategia bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:21 AM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 09:29 AM.