Gemelas idénticas separadas al nacer se reencontraron gracias a una foto en un grupo de adopción

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Olivia y Emaline, nacidas en un orfanato chino y adoptadas por familias estadounidenses distintas, descubrieron su vínculo de gemelas idénticas cuando una fotografía publicada en Facebook reveló su asombroso parecido, confirmándose luego con una prueba de ADN.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 03:50 PM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 06:50 PM.