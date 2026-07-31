Gemelas idénticas separadas al nacer se reencontraron gracias a una foto en un grupo de adopción

Una coincidencia que parece sacada del guion de "The Parent Trap" se hizo realidad cuando dos jóvenes estadounidenses, Olivia y Emaline, descubrieron que eran gemelas idénticas tras haber sido adoptadas por familias diferentes después de pasar por el mismo orfanato en China.
Los documentos de adopción mostraban fechas de nacimiento distintas, pero ambas niñas llegaron al orfanato con pocos días de diferencia y fueron adoptadas a los siete meses de edad. En el viaje de adopción, varios miembros del grupo notaron el extraordinario parecido entre las bebés; sin embargo, la idea de realizar una prueba de ADN fue rechazada por los padres, quienes creían que se trataba solo de rasgos físicos similares.
Meses después, Stacey Coogle, madre de Olivia, revisaba fotografías del grupo de adopción en Facebook y encontró una imagen que creyó ser su hija. Al observarla con mayor detenimiento, se dio cuenta de que la niña de la foto no era Olivia, sino Emaline. "Mi esposo miró por encima de mi hombro y dijo: ‘¿Cuándo tomaste esa foto de Olivia?’ Yo respondí: ‘No lo hice. Esa es Emaline’", recordó Coogle a PEOPLE.
La madre de Emaline, Sherilyn Draper, recibió la foto y experimentó la misma confusión. Ambas familias, tras conversar, comenzaron a considerar la posibilidad de que sus hijas fueran hermanas. Cuando las niñas tenían aproximadamente 18 meses, se realizó una prueba de ADN que confirmó que eran gemelas idénticas.
El encuentro presencial ocurrió a los 22 meses de edad, cuando la familia Coogle viajó a California. En el aeropuerto internacional de San Francisco, ambas niñas se miraron a través del vidrio y, según los testigos, colocaron sus manos sobre la barrera, creando una escena emotiva que quedó inmortalizada en fotografía.
Desde entonces, Olivia y Emaline han mantenido una estrecha relación a pesar de la distancia. Se comunican mediante videollamadas, comparten actividades como dibujar, ver programas y organizar “fiestas de té” virtuales, y se reúnen una o dos veces al año. Actualmente, ambas tienen 20 años: Olivia estudia diseño gráfico en la Universidad Estatal Murray (Kentucky) y Emaline cursa literatura inglesa y estudios asiáticos en Occidental College (California).
La doctora Nancy L. Segal, directora del Twin Studies Center de la Universidad Estatal de California en Fullerton, incorporó a las hermanas a una investigación sobre gemelos adoptados de China y criados por separado. Segal explicó que el caso refuerza la teoría de que los gemelos criados juntos tienden a diferenciarse, mientras que los criados por separado pueden desarrollar intereses similares de forma genuina.
El hallazgo de Olivia y Emaline subraya la importancia de la tecnología y las redes sociales en la reunificación de familias separadas, y muestra cómo una simple fotografía puede cambiar el destino de dos vidas.