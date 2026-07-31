Lula afirma que EE.UU. intentará interferir en elecciones brasileñas a favor de Flávio Bolsonaro

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que Estados Unidos buscará influir en los comicios de octubre para favorecer al candidato Flávio Bolsonaro. Señaló la participación de altos funcionarios estadounidenses y recordó recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:22 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 07:09 PM.