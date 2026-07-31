Lula afirma que EE.UU. intentará interferir en elecciones brasileñas a favor de Flávio Bolsonaro

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este jueves 30 de julio que la administración de Estados Unidos intentará interferir en las elecciones presidenciales de octubre, favoreciendo al candidato Flávio Bolsonaro, hijo del exgobernante Jair Bolsonaro y aliado del expresidente estadounidense Donald Trump.
Lula, quien lidera las encuestas y busca su cuarto mandato no consecutivo, manifestó en el pódcast Inteligência Ltda que “ellos van a intentar interferir aquí tratando de ayudar al otro lado a ganar las elecciones”. El presidente señaló que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el propio Trump prefieren la victoria de Flávio Bolsonaro, segundo en los sondeos y candidato del Partido Liberal.
A pesar de la acusación, el jefe de Estado de 80 años indicó que no está preocupado por la supuesta intervención y que sus conversaciones con Trump “han sido muy buenas”. Sin embargo, advirtió que el problema radica en lo que suceda después de la elección.
En los últimos días, Brasil negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. que pretendían reunirse con autoridades electorales para discutir la libertad de expresión durante el proceso electoral. La Cancillería brasileña consideró improcedente el viaje por el contexto político.
Paralelamente, la relación bilateral se ha tensado por la reactivación de la guerra comercial. Estados Unidos impuso aranceles adicionales del 25 % y del 12.5 % a una amplia gama de productos brasileños, alegando prácticas comerciales “desleales” y el uso de trabajo forzoso en cadenas productivas.
Lula recordó que, en una reciente reunión con Trump, entregó documentos sobre la lucha contra el crimen organizado, el comercio y la explotación de tierras raras y minerales críticos, y que aún espera una respuesta oficial.