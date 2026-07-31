Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE en Georgia y reaviva críticas

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Priciliano Trejo, de 29 años, falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia después de pasar semanas sin atención médica adecuada en el Centro de Detención de Stewart, el más mortífero de EE. UU. Organizaciones de derechos humanos exigen el cierre del recinto y una investigación exhaustiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:22 AM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 09:30 AM.