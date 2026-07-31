Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE en Georgia y reaviva críticas

El migrante mexicano Priciliano "Yanito" Trejo, de 29 años, murió el 24 de julio en un hospital de Georgia después de haber permanecido varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Stewart, Georgia. La familia y diversas organizaciones de derechos humanos vinculan su fallecimiento a la falta de atención médica mientras enfrentaba una leucemia diagnosticada previamente.
Según los colectivos que acompañan el caso, Trejo solicitó atención médica el 6 de julio, casi dos semanas después de ser detenido en Carolina del Norte. Sin embargo, la solicitud no fue atendida y el joven permaneció ocho días sin recibir tratamiento. Fue trasladado al hospital el 13 de julio; dos días después, el 15 de julio, ya se encontraba en coma. Ese mismo día, ICE informó a la familia que transferiría la custodia del migrante, pero la entrega se realizó antes de su muerte, lo que sugiere que la agencia podría no registrar oficialmente el deceso.
Organizaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio denunciaron la negligencia médica y la falta de acceso a sus seres queridos. La abogada de Project South, Priyanka Bhatt, afirmó que Trejo "merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia y recibir atención médica especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal". Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, expresó su profunda tristeza e indignación por la pérdida de vidas bajo custodia de ICE.
El director ejecutivo de El Refugio, Amilcar Valencia, señaló que la muerte de Trejo se suma a una lista de al menos 15 inmigrantes fallecidos en el centro de Stewart. El padre de Trejo declaró que su hijo gozaba de buena salud antes de la detención y no comprende el rápido deterioro de su estado.
Ante estos hechos, los grupos demandan el cierre inmediato del Centro de Detención de Stewart, catalogado como el recinto con mayor índice de mortalidad del país. Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Georgia Latino Alliance for Human Rights, recordó que el centro acumula denuncias por condiciones inhumanas y atención médica deficiente.
El caso se inserta en un contexto más amplio de muertes bajo custodia de ICE. Un informe de Human Rights Watch documentó al menos 52 fallecimientos de inmigrantes bajo la agencia desde el 20 de enero de 2025 hasta el 4 de junio de 2026. La agencia no ha respondido a la solicitud de comentarios de este medio.
Este no es el único fallecimiento de migrante en el mes; el 8 de julio, Lorenzo Salgado Araujo fue baleado por un agente de ICE en Houston, Texas, lo que intensifica las críticas a las prácticas de la autoridad migratoria estadounidense.