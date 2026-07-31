Mueren 35 personas en el sismo de 7.1 que sacudió el suroeste de Japón

...

Las autoridades japonesas elevaron a 35 el número de fallecidos tras el terremoto de magnitud 7.1 del 28 de julio, mientras continúan las labores de rescate en un centro comercial de Kashima que explotó por una fuga de gas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:39 AM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 09:32 AM.