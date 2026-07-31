Desaparece Nirmal Purja y cinco alpinistas tras avalancha en Broad Peak, Pakistán

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El alpinista británico-nepalí Nirmal Purja, protagonista del documental de Netflix “Los 14 ochomiles”, quedó desaparecido junto a cinco compañeros después de que una avalancha golpeara su expedición en Broad Peak. Hasta el momento se han recuperado cuatro cuerpos y la búsqueda de los seis desaparecidos se mantiene suspendida por el clima adverso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:49 AM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 09:22 AM.