Desaparece Nirmal Purja y cinco alpinistas tras avalancha en Broad Peak, Pakistán

Una avalancha que se produjo al mediodía del jueves dejó desaparecidos a Nirmal Purja y a cinco alpinistas de distintas nacionalidades. Las autoridades pakistaníes confirmaron la recuperación de cuatro cadáveres y continúan las labores de búsqueda de los seis integrantes que aún no se localizan, pese a que el clima y la complejidad del terreno dificultan el acceso de los equipos de rescate.
El grupo, compuesto por diez escaladores —seis nepalíes, un estadounidense, un pakistaní, una omaní y un chino— perdió contacto tras el alud. Según la BBC, entre los fallecidos se encuentran la alpinista omaní Nadhira Al Harthy, primera mujer de su país en conquistar el Everest, y el guía nepalí Pur Bahadur Gurung, conocido como “Yukta”. Las identidades de los demás cuerpos aún no han sido confirmadas oficialmente.
Broad Peak, duodécima montaña más alta del planeta y parte de la cordillera del Karakórum, es famosa por sus pendientes pronunciadas y frecuentes avalanchas. Desde su primer ascenso en 1957, la cumbre ha sido escenario de numerosos accidentes mortales, lo que complica cualquier operación de rescate en sus alturas.
Los dispositivos GPS de Purja y de otros miembros del equipo registraron movimiento después de la avalancha, según informó The New York Times, pero no se ha logrado establecer contacto directo. Las autoridades de Gilgit‑Baltistán suspendieron temporalmente la búsqueda y la reanudarán cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Nirmal Purja, de 43 años, es una de las figuras más influyentes del alpinismo contemporáneo. Exintegrante de las Fuerzas Especiales del Reino Unido y nacido en Nepal, alcanzó fama mundial en 2019 al escalar las 14 montañas de más de 8,000 m en apenas seis meses y seis días, rompiendo el récord anterior de siete años. Su hazaña quedó inmortalizada en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”.
El objetivo de la expedición a Broad Peak formaba parte de su nuevo proyecto, “Project Possible”, que busca ser la primera persona en escalar dos veces los 14 ochomiles sin oxígeno suplementario. Días antes del accidente, Purja había anunciado en sus redes sociales que, tras culminar con éxito el ascenso al Gasherbrum II el 21 de julio, añadía Broad Peak al itinerario para acercarse a completar su meta histórica.
El Club Alpino de Pakistán expresó su solidaridad con las familias de los afectados y confirmó que está colaborando con las autoridades para coordinar las labores de rescate. Mientras tanto, la comunidad internacional de montañismo sigue a la espera de noticias que confirmen la supervivencia o el fallecimiento de los seis alpinistas desaparecidos.