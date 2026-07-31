Zelenski acusa a Corea del Norte de suministrar misil que mató a familia en Krivói Rog

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El presidente ucraniano afirmó que el proyectil que destruyó una vivienda en la aldea de Krivói Rog, matando a seis miembros de una familia, habría sido provisto por Corea del Norte. La acusación llega mientras Ucrania sigue pidiendo más sistemas de defensa antiaérea ante la escalada de ataques rusos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 31/07/2026 09:34 AM.