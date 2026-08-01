Accidente de un F‑35B de los Marines EE. UU. en la base de Miramar, California

...

Un avión de combate F‑35B de la 3ª Ala Aérea de los Marines se estrelló en la Estación Aérea de Miramar el 31 de julio; el piloto se eyectó sin víctimas mortales y la causa del siniestro está bajo investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 06:54 PM.