Accidente de un F‑35B de los Marines EE. UU. en la base de Miramar, California

Un F‑35B perteneciente al Grupo Aéreo 11 de la 3ª Ala Aérea de los Marines de Estados Unidos se precipitó a tierra alrededor de las 10:00 a.m. (hora local) en la Estación Aérea de Miramar, la mayor base de cazas del Cuerpo de Marines. El accidente provocó un pequeño incendio cerca de la pista, que fue rápidamente controlado por el personal de emergencia.
El único ocupante, el piloto, activó el asiento eyectable y logró saltar del aparato. Fue rescatado y trasladado a un centro médico local en condición estable, donde recibió atención por lesiones que no ponen en riesgo su vida, según informó el vocero del Cuerpo de Marines, capitán Steven Keenan, a través de la cuenta oficial en X.
Autoridades militares confirmaron que no hubo víctimas mortales y que la investigación para determinar la causa del siniestro está en curso. El incidente fue cubierto por la cadena NBC San Diego, que mostró imágenes del incendio y de los equipos de respuesta en el sitio.
El F‑35B es el modelo de despegue y aterrizaje vertical (STOVL) utilizado por los Marines, y este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, activan protocolos de seguridad y análisis técnico para prevenir futuros incidentes.