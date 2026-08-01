Confirman la muerte de Nirmal Purja, alpinista de Netflix, tras avalancha en Broad Peak, Pakistán

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El alpinista nepalí‑británico Nirmal “Nims” Purja falleció a los 43 años después de que una avalancha sorprendiera a su expedición en el Broad Peak, en la cordillera del Karakórum. La empresa Elite Exped, que él cofundó, confirmó también la muerte de los guías Pur Bahadur Gurung y Nima Sherpa, y anunció que otros miembros siguen desaparecidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:23 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 07:31 PM.