Confirman la muerte de Nirmal Purja, alpinista de Netflix, tras avalancha en Broad Peak, Pakistán

Elite Exped, la compañía de expediciones que Nirmal Purja dirigía, confirmó este sábado 1 de agosto la muerte del reconocido alpinista nepalí‑británico tras la avalancha que azotó a su equipo en el Broad Peak, montaña de 8,051 m ubicada en la frontera entre Pakistán y China.
El accidente ocurrió el jueves mientras el grupo de diez personas ascendía entre el campamento II y el campamento III, a aproximadamente 6,600 m de altitud. A las 9:00 h hora local el equipo mantenía contacto con la base; horas después una avalancha los alcanzó, dejando sin vida a Purja, a los guías Pur Bahadur Gurung (conocido como “Yukta”) y a Nima Sherpa.
Las labores de rescate iniciaron el viernes con la participación de tres helicópteros del Ejército de Pakistán y drones que sobrevolaron la zona. Las condiciones meteorológicas adversas – fuertes nevadas, baja visibilidad y riesgo de nuevas avalanchas – obligaron a suspender temporalmente los vuelos y limitaron el avance de los equipos terrestres, que permanecieron varias horas en el campamento base a la espera de una mejora del tiempo.
El Alpine Club of Pakistan, citado por la BBC, informó que los rescatistas trabajaban con extrema cautela. Imágenes de drones mostraron varios cuerpos sobre la montaña antes de que los equipos pudieran acceder al lugar. Los restos recuperados fueron trasladados en helicóptero a un hospital para su identificación legal.
Hasta el momento, las autoridades de Gilgit‑Baltistán también confirmaron la muerte de la montañista estadounidense Sarah Mallory Geis y de la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy, además de los guías ya mencionados. Otros integrantes de la expedición continúan desaparecidos.
Nirmal Purja, nacido en Nepal en 1983 y nacionalizado británico, sirvió 16 años en las Fuerzas Armadas del Reino Unido, integrando los Queen’s Gurkha Engineers y el Special Boat Service. Su fama mundial se consolidó en 2019 con el “Project Possible”, al escalar las 14 montañas de más de 8,000 m en seis meses y seis días, rompiendo el récord anterior.
Su hazaña quedó inmortalizada en el documental de Netflix “Los 14 ochomiles: No hay nada imposible” (2021), que mostró también su compromiso por dar reconocimiento a los sherpas y guías nepalíes. Entre sus logros destacan el primer ascenso invernal al K2 (enero 2021) y ser la primera persona en escalar los 14 ochomiles tanto con oxígeno suplementario como sin él.
El obituario publicado por Nepal News recordó que Purja dedicó gran parte de su carrera a demostrar la capacidad de los montañistas nepalíes y a visibilizar el papel esencial de los guías de altura, tradicionalmente relegados a un segundo plano.