Embajador de EE.UU. felicita a México por captura de “El R1”, líder del CJNG

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El embajador estadounidense Ronald Johnson elogió públicamente a las autoridades mexicanas por la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalando la operación como un avance clave contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el tráfico de fentanilo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:22 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 07:29 PM.