Embajador de EE.UU. felicita a México por captura de “El R1”, líder del CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, utilizó sus redes sociales para reconocer la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, describiéndola como una "exitosa detención" que refuerza la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.
Johnson destacó el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señalando que la operación contra uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) envía un mensaje contundente a quienes trafican fentanilo y generan violencia. "Quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas", escribió el diplomático.
El mensaje del embajador coincidió con la publicación de la DEA, que también felicitó a las fuerzas mexicanas por el arresto de “El R1”. La agencia subrayó la coordinación entre la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, resaltando la importancia de la colaboración binacional para desmantelar estructuras criminales.
Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Ramón Ángel Álvarez Ayala es el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Además, se le vincula como líder de la célula “Los Rs”, una de las más violentas del CJNG, con presencia en varios municipios de Michoacán y operaciones en Jalisco.
Las autoridades mexicanas señalaron que la organización está involucrada en delitos de alto impacto, como el tráfico de drogas sintéticas, extorsión y homicidios, afectando a productores agrícolas, empresarios y familias de la región. La captura de “El R1” forma parte de la estrategia del Gobierno de México para desarticular estas estructuras y avanzar en la investigación del homicidio del alcalde.
El reconocimiento público del embajador y de la DEA se produce en un contexto de estrecha cooperación entre México y Estados Unidos, enfocada en combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que representan una amenaza para ambas naciones. La detención de “El R1” constituye uno de los golpes más relevantes contra el CJNG en los últimos meses, reforzando la seguridad en la frontera y en los estados de Michoacán y Jalisco.