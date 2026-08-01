Hamas condiciona el desarme a la retirada israelí de Gaza, pese al anuncio de Trump

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Hamas declaró que no entregará su armamento pesado hasta que Israel abandone la Franja, vinculando el desarme a diez exigencias que incluyen el cese de ataques, la retirada total de tropas y la creación de un Estado palestino, mientras el presidente estadounidense Donald Trump asegura que el acuerdo está en marcha.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 06:55 PM.