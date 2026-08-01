ONU advierte que El Niño histórico provocará clima extremo a nivel global

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La Organización de las Naciones Unidas alertó este 31 de julio sobre un episodio de El Niño de rápida intensificación, con máximos históricos de calor en el Pacífico. La OMM prevé calor extremo, sequías e inundaciones hasta 2027, mientras el fenómeno se combina con el cambio climático.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:22 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 07:27 PM.