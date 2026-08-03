Crisis migratoria en Ceuta: decenas de miles de migrantes cruzan la frontera y al menos 60 mueren

...

Entre 50 000 y 60 000 migrantes ingresaron a la península española de Ceuta entre el 30 y 31 de julio, provocando la muerte de al menos 60 personas, el despliegue de tropas españolas y una escalada de tensiones diplomáticas con Marruecos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 12:20 PM.