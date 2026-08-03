Explosión de dron ucraniano en playa de Gelendzhik deja al menos siete muertos y 47 heridos

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Una explosión provocada por un dron ucraniano derribado sobre la playa de Arjipki, en el distrito de Gelendzhik (región de Krasnodar), mató a siete personas, entre ellas tres niños, y dejó a medio centenar de heridos, mientras las alarmas antiaéreas permanecían inactivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 01:38 PM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 06:45 PM.