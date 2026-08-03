Explosión de dron ucraniano en playa de Gelendzhik deja al menos siete muertos y 47 heridos

Una explosión en la playa de Arjipki, en el distrito de Gelendzhik, región de Krasnodar, dejó al menos siete muertos —tres de ellos niños— y 47 heridos, según el Cuartel General Operativo del Krai de Krasnodar. El incidente se originó cuando un dron ucraniano, derribado por las defensas antiaéreas rusas, cayó en picado sobre la arena donde cientos de familias disfrutaban del verano en el mar Negro.
Las alarmas antiaéreas no se activaron, lo que tomó por sorpresa a los veraneantes. Testigos grabaron con sus teléfonos móviles el momento en que el aparato no tripulado impactó la playa, generando una explosión y una onda expansiva que arrasó con la gente que se encontraba en la zona. Decenas de bañistas abandonaron el agua de forma precipitada y buscaron refugio, temiendo nuevos ataques.
El comunicado oficial difundido en Telegram, horas después de que el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, anunciara un balance preliminar de seis víctimas mortales, confirmó que siete personas perdieron la vida y que 47 resultaron heridas, de las cuales 17 fueron ingresadas en hospitales locales.
Autoridades rusas señalaron que el dron fue desviado por guerra electrónica y que, al intentar interceptarlo, cayó sobre la playa. La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó a una “banda terrorista” con base en Europa Central de haber utilizado el aparato estatal ucraniano para perpetrar el ataque.
En el contexto del conflicto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró que los ataques contra la retaguardia rusa, incluidos los realizados con drones, buscan presionar a Moscú para que detenga la “operación militar especial” antes del invierno. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha manifestado su intención de prolongar la campaña y contempla una segunda movilización tras las elecciones legislativas de septiembre.
El incidente se suma a otros ataques recientes, como el informado por el líder de la península de Crimea, Serguéi Axiónov, que reportó la muerte de cuatro civiles en un ataque nocturno ucraniano. La comunidad internacional sigue observando la escalada de violencia que afecta a la población civil en ambos lados del conflicto.