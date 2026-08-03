México despliega 207 brigadistas para combatir incendios forestales en Canadá

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En una semana, México envió 207 especialistas en combate forestal a Columbia Británica, reforzando la ayuda internacional ante la peor temporada de incendios que ha vivido Canadá en años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 10:50 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 12:11 PM.