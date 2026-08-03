México despliega 207 brigadistas para combatir incendios forestales en Canadá

Un segundo escuadrón de combatientes forestales mexicanos partió el 3 de agosto hacia la provincia de Columbia Británica, elevando a 207 el número de brigadistas que México tiene desplegados en territorio canadiense en apenas una semana.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) confirmaron la salida del nuevo contingente, integrado por especialistas que se incorporarán a las operaciones coordinadas por las autoridades canadienses para contener una de las temporadas de incendios más severas que el país norteamericano ha registrado en años.
Este grupo se suma al primer contingente de 104 personas —100 combatientes y 4 técnicos— que llegó el 28 de julio a Thunder Bay, Ontario. Ese primer despliegue contó con representación de 24 entidades federativas y cinco mujeres originarias de Jalisco, Coahuila y Guanajuato.
Paralelamente, brigadistas de Puebla ya viajaron a Columbia Británica tras reducir más del 50 % la superficie afectada por incendios en su entidad durante 2026, y la Brigada Fénix de Nuevo León se prepara para incorporarse a la zona de Abbotsford.
Canadá registra cerca de 800 incendios activos, muchos fuera de control, y ha sido elevado al Nivel de Preparación Nacional 4, el escalón más alto antes de declarar una crisis total. La emergencia ha provocado evacuaciones masivas y la propagación de humo que afecta también a Estados Unidos, lo que llevó al Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC) a solicitar apoyo internacional urgente.
Además del combate directo, los brigadistas mexicanos participarán en un entrenamiento internacional en tiempo real sobre manejo de incidentes, junto a especialistas de otros países, bajo el marco del Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos firmado entre México y Canadá para 2026.
El despliegue no solo refuerza la cooperación binacional, sino que también sirve como vitrina de las capacidades técnicas mexicanas: los brigadistas deben aprobar rigurosas evaluaciones de resistencia física, manejo de equipo, comportamiento del fuego y posicionamiento satelital para ser certificados bajo estándares internacionales.
Con 207 especialistas ya en Canadá y más contingentes estatales en camino, el compromiso de México con la crisis forestal binacional apenas comienza a mostrar su verdadera escala.