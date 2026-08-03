México y Japón lanzan programa conjunto contra el sargazo y crean grupo de trabajo económico

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Los cancilleres Roberto Velasco y Toshimitsu Motegi anunciaron un plan binacional para mitigar la proliferación del sargazo en el Caribe y establecer un grupo de trabajo que impulsará la cooperación en IA, economía digital, agricultura y energía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 02:39 PM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 03:37 PM.