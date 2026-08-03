México y Japón lanzan programa conjunto contra el sargazo y crean grupo de trabajo económico

Los gobiernos de México y Japón acordaron, en una rueda de prensa conjunta, iniciar un programa integral para combatir la invasión de sargazo que afecta al Mar Caribe. El canciller mexicano, Roberto Velasco, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, revelaron que el plan incluirá monitoreo satelital, desarrollo de tecnologías de descomposición biológica y apoyo logístico a las comunidades costeras.
En el mismo anuncio se dio a conocer la creación de un grupo de trabajo binacional cuyo objetivo es fortalecer los lazos económicos entre ambas naciones. Entre los ejes prioritarios se encuentran la inteligencia artificial, la economía digital y la resiliencia de las cadenas de suministro.
El ministro japonés subrayó que la cooperación se extenderá a los sectores agrícola y energético, y celebró la intención de promover mayor participación de empresas japonesas instaladas en México.
La medida se produce en medio de una crisis sin precedentes: autoridades ambientales mexicanas reportaron que la presencia de sargazo en el Caribe es 27 % superior al promedio histórico y cuatro veces mayor que en 2025, generando graves impactos en el turismo, la pesca y la salud pública.
Velasco indicó que el grupo de trabajo buscará “impulsar proyectos concretos en IA para la detección temprana del sargazo, fomentar la economía digital que diversifique la actividad productiva y garantizar la resiliencia de nuestras cadenas de suministro”.
Motegi, por su parte, añadió que Japón aportará su experiencia en biotecnología y energías renovables, y que se explorarán alianzas estratégicas para la producción de biofertilizantes y biocombustibles a partir de la macroalga.
Ambas partes acordaron que la primera reunión del grupo de trabajo se celebrará en la Ciudad de México en los próximos tres meses, con la participación de representantes de ministerios, universidades y empresas de ambos países.