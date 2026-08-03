Mueren dos personas en EE. UU. por cicloaspiriasis vinculada a lechuga mexicana

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Dos fallecimientos en Michigan, dentro de un brote de cicloaspiriasis que supera los 11 mil casos en EE. UU., están asociados a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato y distribuida por Taylor Farms.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 12:19 PM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 03:47 PM.