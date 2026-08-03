Mueren dos personas en EE. UU. por cicloaspiriasis vinculada a lechuga mexicana

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) confirmó que dos residentes del estado fallecieron a causa de la cicloaspiriasis, una infección parasitaria que provoca diarrea severa y deshidratación. Ambos pacientes presentaban afecciones de salud preexistentes que pudieron agravarse por la enfermedad.
El brote, que ya registra 11,234 casos en Estados Unidos, ha llevado a 193 hospitalizaciones en Michigan y se ha extendido a 45 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Aunque la cicloaspiriasis rara vez resulta mortal en el país, las muertes subrayan la gravedad del episodio actual.
Las autoridades federales vinculan el origen del brote a lechuga iceberg cultivada en el estado de Guanajuato, México, y distribuida por la empresa Taylor Farms a cadenas de comida rápida y supermercados, entre ellos Taco Bell. La compañía retiró del mercado la lechuga procedente de México el 17 de julio.
La Secretaría de Salud de México informó que los análisis realizados en la planta de Taylor Farms en territorio nacional resultaron negativos para la presencia del parásito, aunque la investigación sigue en curso.
Los CDC describen los síntomas principales de la infección: diarrea frecuente y abundante, pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. La transmisión suele producirse por consumo de frutas y verduras contaminadas, especialmente durante los meses cálidos de mayo a agosto, y no se da de persona a persona.