Suspenden operaciones de Aerodiana tras accidente mortal en Nazca, Perú

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La Dirección General de Aeronáutica Civil de Perú ordenó la suspensión temporal de la aerolínea Aerodiana después de que una avioneta Cessna C‑208 se estrellara cerca de Nazca, dejando 13 fallecidos, entre ellos turistas de Italia, España y Alemania. La medida permanecerá vigente hasta que concluya la investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:40 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 10:27 AM.