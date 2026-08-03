Trump amenaza con mantener bloqueo naval a Irán hasta lograr acuerdo o rendición total

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó de “hipócrita” la postura de Irán y advirtió que el bloqueo naval a sus costas continuará hasta que se alcance un acuerdo de paz o una rendición completa, mientras ambas partes reanudan negociaciones estancadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 10:50 AM.
En Internacional y editada el 03/08/2026 12:14 PM.