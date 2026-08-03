Trump amenaza con mantener bloqueo naval a Irán hasta lograr acuerdo o rendición total

El mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de actuar con hipocresía al negar la existencia de negociaciones de paz con Estados Unidos y reiteró su amenaza de mantener el bloqueo naval a las costas iraníes hasta que se logre un acuerdo definitivo o una rendición total.
En una rueda de prensa, Trump subrayó que la Marina de los EE. UU. controla de forma absoluta el estrecho de Ormuz, pese a la retórica de Teherán que asegura su dominio sobre la vía marítima. "Irán jamás tendrá un arma nuclear", afirmó el presidente, recordando su promesa de impedir que el régimen islámico adquiera capacidad nuclear.
El anuncio coincidió con la reactivación de negociaciones de paz que, según el mandatario, habían quedado estancadas durante cinco meses de conflicto. Trump señaló que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar solicitaron la suspensión de las incursiones militares para facilitar un posible pacto con Irán. Además, aseguró que Teherán habría pedido detener el ataque que describió como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".
Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, negó que exista un proceso de negociación con Washington, indicando que cualquier avance dependerá de futuros acontecimientos. Bagaei precisó que Irán mantiene conversaciones con Omán para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, ruta que antes del conflicto transportaba el 20 % del crudo mundial.
Aunque el 17 de junio ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para iniciar un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico Ormuz y a Trump a ordenar la reimposición del cerco naval.