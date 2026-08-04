EE.UU. vislumbra acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y estabilizar precios de energía

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El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció que Washington podría cerrar un acuerdo con Irán antes del miércoles para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que, según él, estabilizaría los precios de la energía. El presidente Donald Trump respaldó la posibilidad de reactivar la vía marítima en cuestión de horas, pese a la negación oficial de Irán y a un reciente ataque a un buque de carga en la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 05:10 PM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 03:20 PM.