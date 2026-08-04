EE.UU. vislumbra acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y estabilizar precios de energía

Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, según declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien advirtió que tal medida estabilizaría los precios de la energía a nivel mundial.
El anuncio se produce tras la intervención del presidente Donald Trump, quien el lunes reiteró que la vía marítima podría reactivarse en cuestión de horas, después de haber retrocedido en sus amenazas de un ataque militar masivo contra Irán.
Bessent, al ser consultado sobre la posibilidad de que Irán impusiera un peaje a los buques, respondió que “habría libertad de movimiento”, subrayando que cientos de embarcaciones están a la espera de salir del estrecho.
El Ministerio de Exteriores iraní negó que existan negociaciones en curso con Washington, mientras que, el martes, un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho, incrementando la tensión en la zona.
El funcionario del Tesoro se mostró optimista respecto al efecto positivo que tendría el acuerdo sobre los precios del crudo, anticipando una reducción de la volatilidad que ha afectado a los mercados energéticos en los últimos meses.