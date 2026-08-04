Alerta en Guatemala por la erupción del Volcán de Fuego: cientos de evacuados y cierre de rutas

...

Las autoridades guatemaltecas mantienen la alerta y la orden de evacuación tras la erupción del Volcán de Fuego, que ha lanzado ceniza, humo y lava a 300 m de altura, obligando a trasladar a cientos de residentes y a suspender clases en varios municipios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 03:15 PM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 02:43 PM.