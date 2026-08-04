Recuperan boleto de lotería premiado de 1 millón de euros entre la basura en Italia

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Una empresa de gestión de residuos de Puglia, Italia, encontró el boleto ganador de 1 millón de euros que la afortunada había tirado a la basura. La búsqueda, realizada por los recolectores y una unidad especializada, evitó que el premio se perdiera y generó un debate sobre los costos que recaen en los contribuyentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 06:57 PM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 04:07 PM.