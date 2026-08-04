Recuperan boleto de lotería premiado de 1 millón de euros entre la basura en Italia

En la región de Puglia, al sur de Italia, los trabajadores de la empresa pública de gestión de residuos SANB lograron recuperar un boleto de lotería instantánea premiado con 1 millón de euros (aproximadamente 20 millones de pesos) que había sido arrojado a la basura. El hallazgo se produjo después de que la ganadora, que permanece anónima, solicitara ayuda para localizar el ticket que había sido descartado por error.
Según informó Roberto Nicola Toscano, administrador de SANB, el boleto estaba "milagrosamente todavía entero" cuando los recolectores lo hallaron dentro del camión de basura. La mujer había comprado el ticket en una tienda local y, al comprobarlo el domingo, la máquina indicó que era "no pagadero" porque los comercios solo pueden abonar premios menores. Sin saber que había ganado el premio mayor, la ganadora regresó a su casa y, tras ser informada por un familiar de que sus números coincidían con el sorteo, volvió a la tienda solo para descubrir que el boleto ya había sido desechado.
Los empleados de SANB identificaron el camión que había recogido la basura y, ante el riesgo de materiales peligrosos, trasladaron el vehículo a una empresa especializada para una búsqueda exhaustiva. Durante más de un día, los operarios revisaron montones de residuos, encontrando varios boletos y restos de cupones, hasta que finalmente localizaron el ticket premiado. Al comunicarle la noticia a la ganadora, "ella lloró de emoción", según declaró Toscano.
El rescate del boleto no fue gratuito. Al ser SANB una entidad pública, los costos de la operación recaen sobre los contribuyentes. Para evitar que la ganadora asumiera el gasto, el directivo le hizo firmar una promesa de "cubrir todos los costos adicionales" que pudieran generarse, aunque el monto exacto no fue revelado.
Este caso pone de relieve la importancia de la gestión adecuada de los residuos y la necesidad de protocolos claros para la recuperación de objetos de valor que puedan quedar entre la basura, así como el debate sobre la responsabilidad financiera en situaciones excepcionales.