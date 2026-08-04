Detienen entre 20 y 40 migrantes por día en aeropuertos de EE. UU bajo la campaña de deportación

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Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informan que la campaña antiinmigrante del presidente Donald Trump ha elevado a entre 20 y 40 las detenciones diarias en aeropuertos estadounidenses, frente a un promedio de 10 en mayo de 2025. Los operativos, realizados por agentes civiles de la TSA en coordinación con ICE, se concentran en al menos 15 aeropuertos y afectan a migrantes de más de 12 países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 09:52 AM.