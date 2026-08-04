Explosión de dron ruso persigue y hiere a vendedor de verduras en Jersón, Ucrania

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Autoridades ucranianas denuncian que un dron FPV ruso persiguió y detonó cerca de un civil de 52 años, vendedor de verduras, en la ciudad de Jersón, calificándolo como una estrategia deliberada de guerra contra la población civil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 04:50 PM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 03:03 PM.