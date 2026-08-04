EE.UU. desmantela red de traficantes de armas que abasteció a México

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona anunció la desarticulación de una célula de traficantes de armas que operó entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, enviando un amplio arsenal a México. La red, encabezada por el ciudadano estadounidense Fernando Daniel Castro, contaba con al menos 20 cómplices estadounidenses y un mexicano, Juan Manuel Torres Pérez.
Según la acusación federal, la célula realizó 58 compras que resultaron en más de 150 armas de fuego, entre ellas una ametralladora pesada Browning calibre .50, un rifle de precisión Barrett calibre .50, subfusiles, fusiles tipo AR‑15 y pistolas de mano. Las autoridades confiscaron más de 100 armas y 125 000 rondas de munición.
Todos los implicados fueron arrestados; sin embargo, la mayoría quedó bajo medidas cautelares, excepto Kenneth William Zwicker y el único mexicano del caso, Juan Manuel Torres Pérez, quienes permanecen bajo custodia. A Fernando Daniel Castro se le incautaron 13 422 dólares, equivalentes a aproximadamente 250 mil pesos.
El caso está bajo la jurisdicción de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) y comprende 158 cargos por tráfico de armas y declaraciones falsas. Se relaciona con cuatro procesos federales previos por delitos similares: