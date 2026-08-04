EE.UU. desmantela red de traficantes de armas que abasteció a México

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La Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Arizona arrestó a 21 personas, entre ellas un mexicano, por traficar más de 150 armas y 125 mil rondas de munición hacia México. El caso, que incluye armas de calibre .50 y rifles de precisión, será juzgado a partir del 1 de septiembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 07:01 PM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 04:08 PM.