España confirma que 70 mil migrantes regresaron a Marruecos tras la ola de llegadas a Ceuta

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que 70 000 de los 72 000 migrantes que ingresaron a Ceuta la semana pasada ya han sido devueltos a Marruecos y anunció que el Gobierno estudiará los casos pendientes para garantizar su expulsión conforme a la normativa nacional e internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:57 AM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 09:20 AM.