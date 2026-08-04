Fallece migrante salvadoreño en el centro de detención ICE Delaney Hall de Newark

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Edwin López Cornejo, de 41 años, murió en la cárcel de inmigración Delaney Hall en Nueva Jersey, generando protestas y cuestionamientos sobre la atención médica y las condiciones de vida en el centro operado por Geo Group.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 04/08/2026 09:53 AM.