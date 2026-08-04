Fallece migrante salvadoreño en el centro de detención ICE Delaney Hall de Newark

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que Edwin López Cornejo, de 41 años y originario de El Salvador, falleció el sábado mientras estaba recluido en Delaney Hall, la instalación de detención de inmigrantes ubicada en Newark, Nueva Jersey. López Cornejo había sido arrestado el 18 de junio y estaba bajo custodia del ICE por presunto ingreso ilegal a Estados Unidos.
La causa oficial de la muerte será revelada tras la realización de un examen médico adicional, según informó la agencia. Mientras tanto, el ICE sostuvo que el migrante recibió "atención médica adecuada" y fue atendido por profesionales de la salud durante su detención.
El deceso se produce en medio de meses de protestas contra las condiciones de vida en Delaney Hall, una cárcel con capacidad para mil camas que ha sido objeto de críticas por parte de políticos demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles en Nueva Jersey. Estas voces cuestionan la calidad de la atención médica y la disponibilidad de medicación para los internos, señalando que la confianza en el centro es escasa.
Este es el segundo fallecimiento registrado en Delaney Hall desde el inicio del segundo mandato del expresidente Donald Trump. En diciembre, el haitiano Jean Wilson Brutus, también de 41 años, murió repentinamente por una obstrucción pulmonar, según determinó un médico forense. En total, al menos 56 personas han fallecido bajo custodia del ICE durante el periodo mencionado.
López Cornejo es el segundo migrante salvadoreño que muere bajo custodia del ICE; el primero fue Norlan Guzmán Fuentes, asesinado en septiembre durante un ataque a una oficina de campo del ICE en Dallas.
Los internos de Delaney Hall han exigido mejores condiciones de vida y una atención médica adecuada, alegando que a algunos se les niega la medicación necesaria. A principios de año, varios migrantes iniciaron una huelga de hambre bajo la coordinación de Cosecha, organización de defensa de migrantes.
El centro, operado por la empresa privada Geo Group, no ha respondido a los pedidos de comentarios. La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, indicó que su gobierno está trabajando para esclarecer los hechos que rodean la muerte de López Cornejo.