Cifras de muertos en la tragedia migratoria de Ceuta ascienden a 77, confirma España

El Gobierno español anunció este martes que el saldo final de migrantes muertos en el intento de llegar a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos alcanzó los 77 fallecidos, cifra que supera los 75 registrados en el balance preliminar divulgado el 28 de julio.
El organismo jurídico encargado de la identificación de los cuerpos, integrado por peritos forenses y la Guardia Civil, informó que se recuperaron 79 cadáveres en el mar Mediterráneo. Dos de ellos fueron hallados el 29 y 30 de julio, antes de la masiva oleada migratoria, por lo que el número definitivo de víctimas se mantiene en 77.
Se realizaron 77 autopsias; en dos casos la identificación se logró mediante huellas dactilares, confirmando que ya estaban registradas en el padrón español. La delegación del gobierno en Ceuta había elevado previamente la cifra a 75, tras la avalancha que dejó entre 50 mil y 60 mil personas, mayormente hombres jóvenes, en la ciudad en apenas dos días.
El Ministerio del Interior de Marruecos comunicó que 11 personas fallecieron en el lado marroquí de la frontera, todas menos una por ahogamiento. Según datos oficiales, de los 72 mil migrantes que arribaron a Ceuta, 70 mil ya han sido devueltos a Marruecos, mientras que los que permanecen enfrentan condiciones precarias de refugio, alimentación, agua y saneamiento, según reportes de la AFP.
La crisis ha reavivado el debate sobre la política migratoria en Europa. Grupos de extrema derecha en España organizaron contramanifestaciones exigiendo la expulsión inmediata de los migrantes, mientras que otros sectores calificaron la situación como una “invasión” y advirtieron sobre el riesgo de violencia entre ciudadanos.
Testimonios de migrantes que retornaron a Marruecos señalan una falta de acción proactiva por parte de las autoridades para frenar las detenciones y evitar la tragedia. La comunidad internacional observa con preocupación el aumento de tensiones diplomáticas entre España y sus socios de la Unión Europea, derivados de la masiva llegada irregular de personas a territorio europeo.