Cifras de muertos en la tragedia migratoria de Ceuta ascienden a 77, confirma España

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Las autoridades españolas informaron que el número de migrantes fallecidos al intentar cruzar a Ceuta desde Marruecos llegó a 77, después de la avalancha de la semana pasada que dejó 75 muertos en el balance anterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 08:49 AM.
En Internacional y editada el 05/08/2026 09:30 AM.