Desinformación sobre cese de redadas tras dimisión de Kristi Noem es desmentida por autoridades

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Una campaña de desinformación en TikTok asegura que la salida de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional provocará la suspensión de las redadas contra migrantes. La Embajada de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional confirman que la política de tolerancia cero sigue vigente bajo el nuevo secretario Markwayne Mullin.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 09:31 AM.
En Internacional y editada el 05/08/2026 09:44 AM.