Desinformación sobre cese de redadas tras dimisión de Kristi Noem es desmentida por autoridades

Una reciente campaña de desinformación difundida en plataformas como TikTok afirma que, tras la dimisión de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional a inicios de abril, cesarán las redadas contra migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. El video, publicado el 14 de julio por el usuario “Sobrino Santelli”, sostiene que el cambio en el gabinete del presidente Donald Trump implica una relajación de las políticas migratorias.
La Embajada de los Estados Unidos en México identificó la publicación como falsa y la denunció oficialmente. Según la información proporcionada por la embajada, la política de “tolerancia cero” contra la migración irregular permanece sin alteraciones, pese a la designación de Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Interna.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró que no existen planes para suspender ni reducir las operaciones de control fronterizo, y que las redadas continuarán como parte de su estrategia para combatir el tráfico de personas y la entrada no autorizada al país.
La campaña de desinformación, encabezada por el mencionado usuario, ha generado confusión entre la población mexicana y migrante, que teme una posible relajación de las medidas de seguridad. Autoridades estadounidenses han instado a la ciudadanía a no difundir información no verificada y a consultar fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha recomendado a los migrantes que sigan los canales legales para solicitar asilo o protección, y ha advertido sobre los riesgos de intentar cruzar la frontera sin la documentación correspondiente.