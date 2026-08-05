Meta se disculpa ante India por fallas en la moderación y difusión de contenido ilegal

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Mark Zuckerberg presentó una disculpa formal al gobierno indio tras la detección de material de abuso sexual infantil, deepfakes y errores operativos en Facebook e Instagram, lo que reaviva el conflicto entre la empresa y las autoridades de la India.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 09:31 AM.
En Internacional y editada el 05/08/2026 09:42 AM.