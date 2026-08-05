Meta se disculpa ante India por fallas en la moderación y difusión de contenido ilegal

India y Meta vuelven a estar en el punto de mira. El presidente ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ofreció una disculpa oficial al Gobierno de la India después de que se confirmara la presencia de material de abuso sexual infantil, contenidos deepfake y fallos operativos en sus plataformas Facebook e Instagram.
La disculpa se dio en una reunión el martes entre altos ejecutivos de Meta y funcionarios indios, según informó la publicación financiera Moneycontrol. Zuckerberg reconoció que los sistemas de moderación automatizada de la compañía fallaron, permitiendo la difusión de material prohibido y la publicación accidental de un post del primer ministro Narendra Modi que fue restringido por error.
El conflicto se remonta a julio, cuando el Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información de la India ordenó a Meta retirar anuncios y contenidos que promocionaran abuso sexual infantil. La empresa había prometido una política de “tolerancia cero” y había anunciado mejoras en sus algoritmos de detección, pero la evidencia de que el material siguió circulando obligó al gobierno a exigir explicaciones en siete días.
Además, el Ministerio de Información y Tecnología convocó a ejecutivos de Meta después de que Facebook bloqueara brevemente una publicación del primer ministro, alegando un error operativo. La policía de Hyderabad también registró un caso contra el director de Meta India, Arun Srinivas, por supuestos videos que mostraban a Modi de forma abusiva.
India ha endurecido sus normas sobre contenido digital: desde febrero, las plataformas deben eliminar contenido ilegal señalado por tribunales o autoridades en un plazo de tres horas, frente a las 36 horas anteriores, bajo riesgo de perder la protección legal que les exime de responsabilidad por el contenido generado por usuarios.
Meta no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Milenio, pero la disculpa de Zuckerberg marca un intento de mitigar la creciente presión regulatoria y de restaurar la confianza del gobierno indio.