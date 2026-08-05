Paraguay y EE. UU. firman el Acuerdo 123 para cooperación nuclear civil

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El canciller paraguayo Rubén Ramírez y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, suscribieron en Washington el Acuerdo 123, que permite la transferencia de tecnología nuclear civil bajo supervisión del OIEA, reforzando la alianza bilateral en el marco de la política derechista de la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 08:49 AM.
En Internacional y editada el 05/08/2026 09:53 AM.