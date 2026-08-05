Autoridades confirman recuperación del cuerpo de Nirmal Purja y tres escaladores en Broad Peak

El Club Alpino de Pakistán (ACP) anunció este miércoles que los cuerpos de Nirmal Purja, el alpinista británico‑nepalí conocido como “Nimsdai”, y de los escaladores chinos y nepaleses Wang Zhong, Nima Sherpa y Kilu Pemba Sherpa fueron trasladados con éxito al campamento base del Broad Peak, a más de 5,000 metros de altitud.
La operación, liderada por el montañista Mingma Gyalje Sherpa (conocido como Mingma G), involucró a un equipo mixto de rescatistas nepaleses y pakistaníes y fue descrita por el ACP como “excepcionalmente desafiante y técnicamente exigente”. El mayor general Irfan Arshad Khan, presidente del ACP, agradeció la valentía y el profesionalismo del equipo, que logró la recuperación en condiciones climáticas extremas.
Con estos cuatro cuerpos, el total de recuperados en la avalancha del Broad Peak asciende a siete. La tragedia, ocurrida el 30 de julio, arrasó una expedición internacional de diez alpinistas entre los campamentos II y III de la montaña de 8,047 m, dejando tres escaladores aún desaparecidos, entre ellos el nepalí Nawang Thindhu Sherpa, cuyo cuerpo se encuentra en una zona de riesgo por encima de los 6,000 m.
Los cuerpos recuperados serán trasladados a un hospital militar en Skardu cuando lo permitan las condiciones meteorológicas. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó sus condolencias a las familias y reiteró el compromiso del país de seguir colaborando con las embajadas de Nepal, Omán, Gran Bretaña y Estados Unidos.
Su carrera alpinista despegó en 2012, cuando visitó el campamento base del Everest y escaló el Lobuche East. En 2014 alcanzó su primer ochomil al conquistar el Dhaulagiri, y en 2016 llegó a la cima del Everest. La hazaña que lo catapultó a la fama mundial fue el “Project Possible” (2019), en el que escaló las 14 montañas más altas del planeta en 189 días, rompiendo el récord anterior de ocho años. Este logro quedó inmortalizado en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible (2021).
Purja también formó parte del primer equipo que coronó el K2 en invierno (enero 2021), alcanzando la cumbre sin oxígeno suplementario y entonando el himno nacional de Nepal. En 2024 enfrentó acusaciones de acoso sexual que negó a través de sus abogados, calificándolas de falsas y difamatorias.
Al momento de su fallecimiento, trabajaba en el “Hat‑Trick Challenge”, proyecto que buscaba completar los 14 ochomiles y las Siete Cumbres tres veces cada una. Vivía en Hampshire, Inglaterra, con su esposa Suchi Purja y su hija Himani.
Las autoridades pakistaníes reiteraron su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos de localización y recuperación de los tres escaladores desaparecidos, tan pronto como lo permitan las condiciones de la montaña.