Autoridades confirman recuperación del cuerpo de Nirmal Purja y tres escaladores en Broad Peak

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El Club Alpino de Pakistán (ACP) confirmó que los cuerpos de Nirmal Purja, Wang Zhong, Nima Sherpa y Kilu Pemba Sherpa fueron trasladados al campamento base del Broad Peak tras una operación de rescate calificada como “excepcionalmente desafiante”. La recuperación eleva a siete el número de cuerpos recuperados en la avalancha del 30 de julio de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 09:43 AM.
En Internacional y editada el 05/08/2026 09:49 AM.