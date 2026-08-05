Volcán de Fuego intensifica su actividad; monitorean posible llegada de ceniza a Chiapas

...

El volcán de Fuego, situado en el centro‑sur de Guatemala, está a unos 140 km de la frontera chiapaneca. Autoridades mexicanas vigilan siete municipios del Soconusco, aunque la probabilidad de que la ceniza cruce la frontera es baja.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 09:07 AM.
En Internacional y editada el 05/08/2026 09:28 AM.