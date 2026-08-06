Abdul El‑Sayed gana la primaria demócrata en Michigan y desafía al establishment

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El médico progresista Abdul El‑Sayed se impuso por un estrecho margen en la primaria demócrata de Michigan, venciendo a la favorita del establishment, Haley Stevens. Su victoria consolida la corriente progresista del partido y lo coloca como el principal rival del republicano Mike Rogers en la contienda por el Senado en noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:05 AM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 10:21 AM.