Alerta en EE. UU.: jalapeños de México causan brote de salmonela en 27 estados

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmaron que 345 personas han contraído salmonela en 27 estados de EE. UU., tras consumir jalapeños importados de México. La investigación señaló a la empresa Coast Citrus Distributors como la responsable de distribuir los chiles contaminados, provenientes de un productor agrícola en Sinaloa.
Los jalapeños fueron enviados a varios restaurantes estadounidenses, entre ellos Chipotle Mexican Grill y QDOBA. Ante la alerta, Coast Citrus acordó retirar del mercado el lote afectado y notificar a sus clientes, aunque no ofreció comentarios a Reuters.
La salmonela produce diarrea, fiebre y cólicos estomacales, con mayor gravedad en niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. La FDA indicó que la empresa no suministró directamente a tiendas de abarrotes, pero recomendó a consumidores y negocios abstenerse de comer, vender o servir los jalapeños retirados.
Chipotle ya había enfrentado brotes anteriores que impactaron sus ventas y obligaron a reforzar sus protocolos de seguridad alimentaria.