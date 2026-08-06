Alerta en EE. UU.: jalapeños de México causan brote de salmonela en 27 estados

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El CDC y la FDA reportan 345 infecciones por salmonela en 27 estados de EE. UU., relacionadas con jalapeños importados de Sinaloa y distribuidos por Coast Citrus Distributors. Chipotle y QDOBA retiran el producto y la FDA advierte contra su consumo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 02:40 PM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 01:13 PM.