Gobierno de Colombia alerta sobre posible atentado en investidura de Abelardo de la Espriella

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El gobierno saliente de Gustavo Petro emitió una alerta de amenaza latente de actos terroristas para la ceremonia de investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se realizará el 7 de agosto en Cali. Se desplegarán 11 mil militares, se prohibirá el sobrevuelo de drones y se intensificará la vigilancia tras el hallazgo de 400 kilos de explosivos artesanales en el Cauca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:05 AM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 10:24 AM.