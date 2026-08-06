Dinamarca declara la guerra a la IA en las aulas con estrictos controles

Con la llegada del nuevo ciclo escolar, el Ministerio de Educación de Dinamarca presentó tres medidas destinadas a combatir el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de estudiantes de secundaria. El anuncio, realizado antes del inicio de clases, responde a lo que el ministro Magnus Heunicke calificó como "un problema real" que amenaza el aprendizaje de los jóvenes.
Con la implementación de estas medidas, Dinamarca busca equilibrar la innovación tecnológica con la garantía de una educación de calidad, evitando que la IA se convierta en una herramienta de trampa y asegurando que los estudiantes adquieran las competencias esenciales para su futuro.