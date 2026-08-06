Dinamarca declara la guerra a la IA en las aulas con estrictos controles

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El Ministerio de Educación danés anunció tres acciones clave: defensa oral de trabajos extensos, monitoreo de pantallas durante exámenes y la posibilidad de redactar partes de los trabajos bajo supervisión institucional, como parte de una estrategia nacional para regular la IA en la educación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 05:50 PM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 02:38 PM.