EE.UU. impone sanciones a cinco entidades y ocho funcionarios del aparato militar cubano

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Estados Unidos sancionó a cinco empresas estatales y a ocho altos funcionarios cubanos, incluido el ministro de las Fuerzas Armadas, por supuesta cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento para la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 03:31 PM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 01:51 PM.