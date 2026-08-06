RDC eleva a 1,801 muertos y roza los 4,000 casos de ébola en el brote más rápido de su historia

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El Gobierno de la República Democrática del Congo anunció que el número de fallecidos por ébola asciende a 1,801 y los casos confirmados a 3,973, con una tasa de letalidad del 45.3 %. El brote, declarado el 15 de mayo, afecta a cinco provincias y supera en contagios al anterior registro de 2018‑2020.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 12:40 PM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 11:16 AM.