RDC eleva a 1,801 muertos y roza los 4,000 casos de ébola en el brote más rápido de su historia

El Ministerio de Comunicación de la República Democrática del Congo (RDC) informó este jueves que el brote de ébola declarado el 15 de mayo ha alcanzado 1,801 muertes y 3,973 casos confirmados, según datos recopilados hasta el 4 de agosto. La tasa de letalidad se sitúa en 45.3 % y la de rastreo de contactos en 75.3 %.
Actualmente, 674 pacientes se encuentran en aislamiento u hospitalizados y 776 personas han logrado recuperarse. El brote afecta a cinco provincias: Ituri (epicentro), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut‑Uélé y Tshopo.
Esta es la segunda mayor epidemia de ébola en la RDC en número de contagios y la más rápida en su expansión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Supera al brote de 2018‑2020, que dejó 2,299 muertos y 3,481 casos, pero está lejos de la peor crisis de la historia, la de África Occidental (2014‑2016) con aproximadamente 11,000 fallecidos y 28,000 contagios.
La cepa responsable es la de Bundibugyo, con una letalidad estimada entre 30 % y 50 % y sin vacuna ni tratamiento específico autorizados por la OMS. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, provocando fiebre hemorrágica, vómitos, diarrea y hemorragias internas.
Uganda, país vecino que también registró casos importados de la RDC, declaró el 28 de julio estar “libre de ébola” después de 20 contagios confirmados y dos fallecimientos.