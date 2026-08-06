Trump culpa a México y a otros países de perjudicar a EE. UU. con aranceles

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En un discurso en Las Vegas, el presidente Donald Trump acusó a México, Canadá, China, Japón, Corea del Sur y Alemania de haber dañado la economía estadounidense mediante aranceles y prácticas comerciales desleales, mientras se intensifican las negociaciones del T‑MEC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 06/08/2026 09:40 AM.