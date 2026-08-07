Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia en medio de polémica

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El abogado Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali, bajo el disparo de 21 cañonazos de salva y la presencia de jefes de Estado. La decisión de no invitar a varios expresidentes y a figuras del Congreso generó críticas y reveló profundas divisiones políticas en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 03:05 PM.
En Internacional y editada el 07/08/2026 03:46 PM.